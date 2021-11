Hochschulen : Weber verabschiedet sich mit Kritik aus der AfD

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Ralph Weber ist aus der AfD ausgetreten.

Greifswald | Nach eigener Aussage habe er ein entsprechendes Schreiben am späten Montagabend an die Landes- und Bundesgeschäftsstelle der Partei per E-Mail geschickt. Bei der Landesgeschäftsstelle wollte man sich zunächst nicht äußern. Der Vorstand werde das zu gegebener Zeit tun, hieß es. Als Grund für seinen Austritt führt Weber in dem Schreiben unter anderem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.