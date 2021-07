Wetter : Wechselhaftes Sommerwetter in Mecklenburg-Vorpommern

Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken für Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Die Temperaturen liegen hier laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 24 Grad im Osten. In der Nacht kühlt es dann ab. Am Freitag wird es etwas wärmer und auch sonniger bei Werten um 25 Grad im Süden. In der Nacht zu Samstag kommt dann ein kräftiges Tief, das Sturmböen, Schauer und Gewitter mit sich bringen kann. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.