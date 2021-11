Agrar : Weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest in MV

Nach dem Fund eines mit Afrikanischer Schweinepest infizierten Wildschweins bei Marnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind in der Region drei weitere Tiere positiv getestet worden.

Marnitz | Es handele sich um Wildschweine, die bei einer Treibjagd in den Ruhner Bergen vor einer Woche erlegt worden waren, sagte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt seien 17 erlegte Tiere im Labor untersucht worden. Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest bei einem Wildschwein in MV war ...

