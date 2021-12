Agrar : Weiterer Verdachtsfall auf Afrikanische Schweinepest in MV

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus.

Ruhner Berge | Wie das Agrarministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte, wurde im Süden des Landes an der Grenze zu Brandenburg erneut ein totes Wildschwein entdeckt, bei dem der begründete Verdacht auf eine Infektion mit dem für Schweine tödlichen Erreger besteht. Der Fundort liege außerhalb der Kernzone der vorsorglich eingerichteten Sicherheitsgebiete, die na...

