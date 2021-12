Natur : Wetter: Bessere Erholung der Wälder - Waldumbau geht weiter

Den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern geht es nach dem Hitzestress in den Jahren 2018 bis 2020 wieder etwas besser.

Schwerin | Ein vergleichsweise kühles Frühjahr und reichlich Niederschläge über das Jahr verteilt hätten 2021 dazu geführt, dass sich auch besonders in Mitleidenschaft gezogene Laubbäume wie Eichen und Buchen wieder leicht erholten, sagte Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin. Zudem habe der Schädlingsbefall in den Nadelwäldern spürbar ab...

