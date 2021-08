Brände : Wieder Ernte-Brände: Bisher 3,5 Millionen Euro Gesamtschäden

Es ist etwas kühler, doch die Felder sind weiter sehr trocken. Was für die Getreideernte gut ist, birgt Brandgefahren, wie sich nun wieder zeigt.

Remplin | In Mecklenburg-Vorpommern hat es erneut zwei Brände im Zusammenhang mit der Getreideernte gegeben. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg erklärten, brannten am Donnerstag ein Traktor samt Anbaugerät bei Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) und ein Getreidefeld bei Barkow (Ludwigslust-Parchim) ab. Der gesamte Sachschaden wurde auf knapp 40...

