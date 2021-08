Brände : Wieder Ernte-Brände:Verdacht der Brandstiftung

Gut einen Monat nach Dreschbeginn ist etwa die Hälfte des Getreides im Nordosten eingefahren. Obwohl es kühler ist, kam es wieder zu Erntebränden. In einem Fall wird Brandstiftung vermutet.

Amt Treptower Tollensewinkel | In Vorpommern hat es erneut Brände im Zusammenhang mit der Getreideernte gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei in Neubrandenburg am Montag sagte, gingen ein Mähdrescher in Seltz bei Burow (Vorpommern-Greifswald) sowie ein Weizenfeld nahe Kransdorf auf der Insel Rügen in Flammen auf. Der Mähdrescher brannte aus. Verletzt wurde niemand. Der Schaden in b...

