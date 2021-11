Arbeitsmarkt : Zahl der arbeitslosen Behinderten in MV gestiegen

Die Zahl der erwerbslosen Menschen mit Behinderung ist der Organisation „Aktion Mensch“ zufolge in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt gestiegen.

Bonn | Die Zahl der erwerbslosen Menschen mit Behinderung ist der Organisation „Aktion Mensch“ zufolge in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt gestiegen. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres seien im Schnitt 4322 behinderte Menschen erwerbslos gewesen, teilte „Aktion Mensch“ am Dienstag in Bonn mit. Zwar habe sich der negative Trend, der mit Beginn der Corona-...

