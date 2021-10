Unfälle : Zusammenstoß auf B321 bei Crivitz: zwei verletzte Autofahrer

Bei einem Zusammenstoß bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer.

Crivitz | Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stießen eine 32-Jährige und ein 55-Jähriger am Donnerstagnachmittag an der Einmündung zur B321 mit ihren Autos zusammen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 32-Jährige zuvor die Vorfahrt missachtet. Der 55-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ge...

