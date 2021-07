Brände : Zwei Brände in Hochhaus mit 99 Bewohnern: Polizei ermittelt

Nach zwei Hochhausbränden innerhalb von zwei Tagen ermittelt die Polizei in Stralsund wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, hatte es am Dienstag erneut in dem elfgeschossigen Wohnhaus im Stadtteil Knieper Nord gebrannt. Wegen starken Rauchs mussten alle 70 anwesenden Mieter zeitweise das Hochhaus verlassen. Feuerwehrleute konnten das Feuer, dass in einem Wohnbereich ausgebrochen war, schnell löschen. Kriminalisten sicherten ...

