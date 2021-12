Unfälle : Zwei Verletzte bei Unfall auf B105 nahe Grevesmühlen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 105 in Nordwestmecklenburg sind am Freitagmorgen mindestens zwei Menschen verletzt worden.

Gägelow | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, stießen zwei Fahrzeuge aus bisher geklärter Ursache bei Gressow zwischen Grevesmühlen und Wismar zusammen. Einzelheiten zum Unfallhergang und zu den Beteiligten sowie zur Schwere der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. In der Folge musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt bleiben, was zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.