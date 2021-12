Schifffahrt : Zwei Vermisste nach Schiffsunglück vor Schweden

Erst am Wochenende hatte die schwedische Küstenwache einen tagelangen Einsatz an einem Frachter mit brennender Holzladung abgeschlossen. Jetzt wird die Behörde weiter südlich wieder auf See gerufen: Zwei Frachtschiffe sind kollidiert. Es geht um Leben und Tod.

Stockholm | Zwei Schiffe sind nach Behördenangaben in der Ostsee zusammengestoßen. Einer der beiden Frachter kenterte und lag vor der südschwedischen Küste nahe Bornholm mit dem Kiel nach oben im Wasser, wie Aufnahmen vom Unglücksort zeigten. Wie es zu dem Unglück genau kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Sicht vor Ort war zu dem Zeitpunkt schlecht gewesen....

