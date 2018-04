Verkehr : A19-Umleitung: Malchower Bürgermeister will Tempokontrollen

Malchow (dpa/mv) - Vor der Sperrung der Autobahn 19 wegen der Bauarbeiten an der Petersdorfer Brücke hat Malchows Bürgermeister René Putzar (parteilos) mehr Kontrollen auf der Umleitungsstrecke in der Inselstadt gefordert. «Es hält sich keiner an die Regeln. Wir haben eine Tonnagebegrenzung für Lkw, wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung - das wird alles ignoriert», sagte Putzar am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In den Nächten von Montag auf Dienstag sowie vom 19. zum 20. April jeweils zwischen 19.00 und 5.00 Uhr wird die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Anwohner seien extrem geplagt durch den Lärm. Für die Überwachung sind Polizei und Landkreis zuständig.

von dpa

16. April 2018, 12:37 Uhr

In Malchow gebe es keine fest installierte Blitzeranlage. Es werde mit Smileys gearbeitet, die darauf hinweisen, wenn ein Autofahrer zu schnell unterwegs ist. Das Problem sei, dass die Navigationsgeräte die schnellste Umleitungsstrecke auswiesen und die führe über die Innenstadt von Malchow, erklärte Putzar.

In der Stadt selbst hatten sich am Montagvormittag die Probleme mit der Drehbrücke geklärt. Die Brücke ließ sich seit Sonntagnachmittag nicht korrekt schließen und wurde deshalb für den Autoverkehr gesperrt. Sie funktioniere wieder, ohne dass der Fehler im Detail erkannt sei, sagte Putzar. Sie habe zuvor zwei Jahre lang reibungslos funktioniert.