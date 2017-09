Notfälle : A20-Abschnitt versinkt im Moor: Dauer-Nadelöhr bei Tribsees

Die Ostseeautobahn 20 ist bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) unerwartet gesperrt worden, weil die auf Moor gebaute Fahrbahn schon mehr als einen halben Meter abgesackt ist. Betroffen ist der erst 2005 fertiggestellte A20-Abschnitt in Richtung Westen, wie Ronald Norrmann vom zuständigen Landesverkehrsamt in Güstrow am Mittwoch sagte. Im moorigen Untergrund versage aus bisher unklarer Ursache die Abstützung auf etwa 100 Metern Länge. «Die Reparatur wird eine langwierige Sache», sagte Norrmann. Man rechne mit mindestens zwei Jahren. «Wir wollen aber keine Gefährdung zulassen.» Autofahrer müssen deshalb eine Umleitung in Kauf nehmen.