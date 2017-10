Unfälle : A24 Richtung Hamburg wegen Unfalls zeitweilig gesperrt

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 11:41 Uhr

Wittenburg (dpa/mv) - Die A24 ist wegen eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in Höhe Dodow in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, landete ein Rettungshubschrauber an der Unglücksstelle im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu einem Unfall mit zwei Pkw. Dabei seien vier Insassen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

