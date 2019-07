Fischerei : Ab August Fangverbot für Dorsch aus östlicher Ostsee?

Die Fischer müssen ab August mit einem Fangverbot für Dorsch aus der östlichen Ostsee rechnen. Voraussichtlich werde die EU-Kommission bis Ende des Jahres in dieser Meeresregion die Fischerei auf Dorsch bis hin nach Rügen verbieten, kündigte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Montag in der Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH in Sassnitz-Mukran auf Rügen an.

von dpa

08. Juli 2019, 18:44 Uhr

Klöckner traf sich dort mit Landes-Agrarminister Till Backhaus (SPD) und Vertretern von Fischereiverbänden. Für 2020 hatte der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) ohnehin Fangverbote für Dorsch aus der östlichen und Hering aus der westlichen Ostsee vorgesehen. Diese Pläne hätten ganz erhebliche Auswirkungen auf die kleine Küstenfischerei, sagte Klöckner. Die Ministerin versicherte, sich bei der Kommission dafür einzusetzen, dass die Belange der Küstenfischer besonders beachtet werden. Auf eine deutliche Kürzung der Gesamtfangmengen müssten sich die Fischer jedoch einstellen.