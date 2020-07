Schulen : Ab Montag Coronatests für alle am Neustrelitzer Gymnasium

Am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum - mit 1000 Schülern eine der größten Schulen im Nordosten - wird es auch im neuen Schuljahr systematische Coronatests geben. «Wir machen das weiter», sagte Schulleiter Henry Tesch in Neustrelitz am Freitag. Schulstart ist Montag. Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte hatte dem Gymnasium Ende April genehmigt, dass sich Schüler und Lehrer freiwillig zweimal pro Woche kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Das geschieht bei entsprechenden Temperaturen in einem Zelt oder in einem separaten Schulraum. Bei bisher Tausenden Tests wurde keine Corona-Infektion entdeckt.

Avatar_prignitzer von dpa

31. Juli 2020, 09:02 Uhr