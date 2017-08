Tiere : Abflug der Störche in vollem Gange

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Die ersten Störche haben sich auf den Weg nach Süden gemacht. «Der Abflug ist in vollem Gange», sagte Stefan Kroll von der Nabu-Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag. Bei Güstrow sei eine Ansammlung von 55 Störchen beobachtet worden. «Sie sind mit dem guten Wetter in dieser Woche aufgebrochen», sagte Kroll. Als erste ziehen stets die Jungstörche. Altstörche, die erfolgreich brüteten, ruhen sich jetzt noch aus oder sind noch dabei, ihre Jungen aufzuziehen. Da im Frühjahr wegen der Kälte viele Störche spät zurückkehrten, verzögerte sich die Brut. Kroll zufolge hätte 2017 ein durchschnittliches Storchenjahr werden können - wenn es nicht die Starkregen Ende Juni gegeben hätte. Sie kosteten womöglich 200 Jungstörche im Land das Leben.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 12:38 Uhr