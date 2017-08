Landtag : Abgeordneten-Diäten sollen pfändbar werden

Zuvor schon hatte sich SPD-Fraktionschef Thomas Krüger dafür ausgesprochen, das «unzeitgemäße Privileg» nach dem Vorbild anderer Bundesländer und des Bundes abzuschaffen. Dort sind die Einkünfte der Parlamentarier zur Hälfte pfändbar. Auch CDU und AfD im Schweriner Landtag sprachen sich in schriftlichen Erklärungen dafür aus, die Gesetzesänderungen unmittelbar nach der Sommerpause anzugehen.

Wie aus einem am Dienstag bekannt gewordenen Schreiben des Finanzministeriums an den Landtag hervorgeht, standen drei Abgeordnete beim Fiskus in der Kreide. Die Steuerschulden reichten von gut 100 bis zu mehr als 100 000 Euro. In dem Brief wurde beklagt, dass die zuständigen Finanzämter keine Möglichkeit hätten, die Schulden zwangsweise einzutreiben. Namen wurden in dem Schreiben unter Hinweis auf das Steuergeheimnis nicht genannt.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 13:14 Uhr