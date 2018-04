Schulen : Abi-Prüfungen beginnen in MV

Für 5300 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnen heute (7.30 Uhr) die schriftlichen Abiturprüfungen. Erstes Prüfungsfach ist Englisch, als nächstes folgt am Montag (23. April) Geschichte. Die letzten schriftlichen Klausuren sind am 24. Mai in Musik und Sport. Anschließend folgen noch mündliche Prüfungen. Die Abiturienten müssen in vier Fächern schriftliche und in einem weiteren Fach eine mündliche Prüfung absolvieren.

von dpa

20. April 2018, 05:55 Uhr

Das Mathe-Abitur wird am 2. Mai zeitgleich in vielen Bundesländern geschrieben, neben Mecklenburg-Vorpommern unter anderem auch in Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg. Den Ländern steht dafür ein gemeinsamer Aufgabenpool der Kultusministerkonferenz zur Verfügung. Die Länder können sich daraus bedienen, müssen aber nicht.

Dadurch kann es sein, dass Prüflinge in verschiedenen Bundesländern identische Aufgaben zu lösen haben. Dies ist gewollt und soll die Vergleichbarkeit der Abiturzeugnisse in Deutschland verbessern. Einen gemeinsamen Aufgabenpool gibt es auch für Deutsch, Englisch und Französisch.

Die schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife nach der zehnten Klasse beginnen in Mecklenburg-Vorpommern am 14. Mai mit Deutsch. Die Zehntklässler müssen drei Fächer schreiben: Neben Deutsch noch in der ersten Fremdsprache sowie in Mathematik.