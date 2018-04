Schulen : Abi-Streiche am letzten Schultag

Mit Klamauk und kleinen Streichen haben die rund 5300 Abiturienten des Jahrgangs 2018 in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch ihren letzten Schultag gefeiert. Zwölftklässler des Innerstädtischen Gymnasiums Rostock sperrten die Eingangstür mit Folie ab und ließen nur die jüngeren Schüler durch.

von dpa

18. April 2018, 13:59 Uhr

Im Schweriner Goethegymnasium ließen die Abiturienten ihre Mitschriften der vergangenen Jahre zerschnipselt ins Foyer der Schule regnen. Aufräumen mussten dort anschließend die Elftklässler, wie eine Mit-Organisatorin des Spektakels sagte. Alle Abiturienten der Landeshauptstadt trafen sich am Nachmittag auf der Schwimmenden Wiese, einer begrünten Freifläche am Schloss, um das Ende ihrer Schulzeit zu feiern.

Überall im Land ließen die Zwölftklässler ihrer Freude über das Ende ihrer Schulzeit freien Lauf. Ernstere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Mancherorts war der letzte Schultag bereits am Dienstag, zum Beispiel in Greifswald und in einer Schule in Wismar. In Wismar wurden die Zwölftklässler sogar von Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) vor dem Rathaus empfangen.

Viel Zeit zum Erholen haben die Abiturienten nicht: Am Freitag beginnen die schriftlichen Prüfungen. Zuerst wird Englisch geschrieben, eine Woche später Deutsch und am 2. Mai Mathematik. Abi-Prüfungen gibt es auch in selteneren Fächern wie Griechisch, Schwedisch oder Polnisch.