Soziales : Abschluss der Sozialministerkonferenz in Rostock

Knapp 30 Minister und Staatssekretäre aus den Arbeits- und Sozialministerien der Länder haben auch am zweiten Tag ihres Treffens in Rostock ein strammes Programm vor sich. Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will um 13.00 Uhr will über die Ergebnisse der Konferenz informieren. Die Tagesordnung der Veranstaltung umfasst insgesamt rund 60 Punkte.

Avatar_prignitzer von dpa

28. November 2019, 01:25 Uhr

Die Konferenz berät und beschließt über wichtige und grundsätzliche Angelegenheiten der Arbeits- und Sozialpolitik. Neben Fragen des Arbeitsmarktes und des Arbeitsrechtes befassen sie sich mit den Themen Arbeitsschutz, Sozialrecht, Sozialversicherung, Pflege, Rehabilitation und Inklusion sowie mit Themen der Europäischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Eines der wichtigen Themen des Mittwochs war die Verbesserung der Bedingungen für Behinderte auf dem Arbeitsmarkt.