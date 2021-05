Parteien : Abstimmung bei AfD-Landeswahlversammlung mehrfach wiederholt

Wegen Unklarheiten bei den abgegebenen Stimmen ist die Wahl für den Listenplatz 1 zur Bundestagswahl der AfD Mecklenburg-Vorpommerns mehrfach wiederholt worden.

Kemnitz | So wurden bei der Landeswahlversammlung am Samstag in Kemnitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) etwa mehr Stimmen abgegeben als Mitglieder anwesend waren, teilte ein Sprecher mit. Beim ersten Wahlgang hatte sich demnach der Landeschef Leif-Erik Holm gegen seine Parteikollegen Andreas Mrachacz und Siegfried Klein durchgesetzt, das Ergebnis wurde jedoch...

