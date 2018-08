Freizeit : ADFC fordert Koordinierung und mehr Geld für Radwege

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) fordert Konsequenzen aus der anhaltend schlechten Bewertung für das Radwegenetz in Mecklenburg-Vorpommern. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) habe die Probleme benannt: «Es fehlt an einer vernünftigen Koordinierung und es fehlt damit auch an zielgerichteten Investitionen», sagte ADFC-Landesgeschäftsführer Horst Krumpen. Die Landkreise seien zwar angehalten, Prioritätenlisten zu erstellen, ein schlüssiger Gesamtplan für das Land aber sei trotz beharrlicher Mahnungen nicht erkennbar.

26. August 2018, 09:25 Uhr

Gemeinsam mit Kommunalvertretern und Touristikern wolle der ADFC daher im November bei einem Treffen mit Landespolitikern in Schwerin seinen Forderungen Nachdruck verleihen. Glawe hatte jüngst beklagt, dass Mecklenburg-Vorpommern bei Radfahrern an Beliebtheit eingebüßt habe und die Übernahme wichtiger Radfernwege in Landeszuständigkeit vorgeschlagen.