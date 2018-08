Gesundheit : Ärzte verordnen zu häufig risikoreiche Verhütungspillen

Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern verordnen jungen Frauen überdurchschnittlich oft Verhütungsmittel mit einem höheren Risiko für Thrombosen und Embolien. 59,3 Prozent der Pillen im Land gehören in die risikoreichere Klasse, wie die AOK Nordost am Dienstag mitteilte. Aber auch Brandenburg (58,3 Prozent) und Berlin (56 Prozent) liegen über dem Bundesdurchschnitt von 55 Prozent. Die AOK beruft sich auf eine aktuelle Analyse von Verordnungsdaten der Gesetzlichen Krankenversicherungen, die dem Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) vorliegen.

von dpa

14. August 2018, 18:18 Uhr

Seit 2012 ist demnach die Verordnung risikoreicherer Verhütungs-Pillen bei jungen Frauen bis 20 Jahre im Durchschnitt bundesweit auf 55 Prozent gesunken. Nur für diese Altersgruppe liegen Verordnungsdaten vor, da empfängnisverhütende Medikamente in der Regel später nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Die Wirkstoffkombinationen der risikoreicheren Antibabypillen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Blutgerinnsel in den Venen, sogenannte Thrombosen. Besonders hoch ist die Gefahr, an einer Thrombose zu erkranken, im ersten Jahr der Anwendung der Pille und bei erneuter Anwendung nach einer Pause von mehr als vier Wochen. Auch Rauchen und Übergewicht erhöhen die Gefahr.

Daher empfiehlt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, jungen Frauen, die das erste Mal die Pille nehmen, Präparate mit einem geringeren Risiko für die Bildung von Thrombosen und Embolien zu verschreiben.