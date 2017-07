Parteien : AfD-Bundestagswahlkampf in Schwerin: Holm optimistisch

Die Alternative für Deutschland (AfD) setzt am Samstag (15.00) unter der Siegessäule in Schwerin ihren Bundestagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern fort. AfD-Landeschef Leif-Erik Holm, der Spitzenkandidat Mecklenburg-Vorpommerns, hat sich dazu prominente Verstärkung geholt. In Schwerin wird AfD-Bundes-Vize und Spitzenkandidat Alexander Gauland zu einer Kundgebung erwartet. Im Vorfeld sagte Holm, er sei optimistisch, dass die AfD mit mehr als zehn Prozent in den Bundestag einziehen werde. Prognosen für die Wahl im September sehen die Partei derzeit nur bei 7 Prozent.