Landtag : AfD-Fraktionschef sorgt mit «Neger» im Landtag für Protest

Bewusste Provokation oder unüberlegter Einwurf. Mit einem Zwischenruf hat AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer im Landtag der Debatte um Rassismus in seiner Partei neue Nahrung gegeben.

von dpa

25. Oktober 2018, 18:55 Uhr

Mit der wiederholten Verwendung des Begriffes «Neger» in der von seiner Fraktion beantragten Landtagsdebatte um Leistungsmissbrauch durch Asylbewerber hat AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer am Donnerstag für Proteste bei anderen Fraktionen gesorgt. SPD-Fraktionschef Thomas Krüger sprach laut Mitteilung von einer «unerhörten Provokation, die die Menschenwürde und die Würde des hohen Hauses grob verletzt». Peter Ritter von der Linksfraktion äußerte sein Unverständnis darüber, dass die Auslassungen nicht vom Präsidium gerügt worden sei.

Kramer hatte in der hitzigen Debatte den Begriff «Neger» zunächst in einem Zwischenruf gebraucht. Er habe sich durch Aussagen der Linken-Abgeordneten Karen Larisch dazu hinreißen lassen, die sich wiederholt zur Fürsprecherin von Asylbewerbern gemacht, dabei aber immer wieder Fakten ausgeblendet habe, sagte Kramer auf Nachfrage.

In der Erinnerung von Larisch hatte Kramer sie aufgefordert, nach Afrika zu gehen und sich mit Negern zu vermischen. Kramer hingegen gab an, er habe gesagt, sie solle nach Afrika ziehen und dort Neger bereichern. Eine Mitschrift der Debatte durch die Landtagsverwaltung lag am Donnerstag noch nicht vor.

In einer persönlichen Erklärung räumte Kramer am Abend vor den Abgeordneten ein, dass sein Zwischenruf «möglicherweise unparlamentarisch» gewesen sei. Er habe das Worte «bereichern» verwendet. «Sollen Sie das anders verstanden haben, Frau Larisch, dann entschuldige ich mich in aller Form bei Ihnen. Denn es lag mir fern, Sie in irgendeiner Form ehrabschneidend zu beleidigen», sagte Kramer.

Zuvor hatte er seine Wortwahl verteidigt. Er habe «Neger» nicht diskriminierend oder rassistisch gemeint und lasse sich nicht vorschreiben, was als Schimpfwort gelte, betonte er. Er sei erneut ans Mikrofon getreten, nachdem der Abgeordnete Ritter über die sozialen Medien verbreitet habe, dass er «im Landtag von Negern schwafele», sagte Kramer nach Ende der Debatte. Dabei räumte er ein, dass der Begriff «Neger» eine gesellschaftliche Ächtung erfahren habe. Doch werde er in der Öffentlichkeit nicht generell als rassistisch gewertet. «Nigger wäre rassistisch, Neger ist es nicht», sagte Kramer.

Nach den Worten Krügers reihen sich die Auslassungen Kramers «nahtlos ein in die Boateng-Bemerkungen Gaulands und die Beleidigung Noah Beckers durch den Bundestagsabgeordneten Maier».