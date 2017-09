Parteien : AfD in Schleswig-Holstein: Spaltungen schwächen immer

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 13:42 Uhr

Mit großer Überraschung hat der Parlamentarische Geschäftsführer der schleswig-holsteinischen AfD-Landtagsfraktion, Volker Schnurrbusch, auf die jüngsten Entwicklungen in der rechtspopulistischen Partei reagiert. Zur Abspaltung von vier der 18 AfD-Landtagsabgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern sagte Schnurrbusch am Montag in Kiel: «Ich finde es sehr schade, eine Spaltung ist immer eine Schwächung.» Von der fast zeitgleichen Ankündigung der AfD-Bundeschefin Frauke Petry, der Bundestagsfraktion nicht angehören zu wollen, sei er ebenfalls völlig überrascht worden. In der AfD-Landtagsfraktion Schleswig-Holsteins gebe es keinerlei Spaltungsabsichten.