Regierung : Agrarminister Backhaus im Krankenhaus: Termine abgesagt

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat wegen Gesundheitsproblemen alle Termine für die nächsten Tage abgesagt. Der 58-Jährige musste am Mittwoch wegen Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin des Schweriner Agrarministeriums am Mittwoch sagte. Sie bestätigte einen Bericht der «Schweriner Volkszeitung» (Donnerstag). Demnach sollte Backhaus auf einer Sommertour in der Region Boizenburg von einer SPD-Direktkandidatin der Region begleitet werden, die diese Termine dann allein bestritt. Backhaus habe sich ins Krankenhaus begeben, die Ärzte hätten ihn dabehalten, hieß es.