Theater : «Ahoi - Mein Hafenfestival» gestartet

Das Theater Vorpommern ist am Freitagabend im Museumshafen Greifswald in seine Sommer-Open-Air-Saison gestartet. Auftakt des gut bestückten Programms machte eine Musical-Gala unter dem Motto «Sternstunden des Musicals - Wie alles begann» mit Solisten wie Chris Murray, Chor und Philharmonischem Orchester Vorpommern. Die etwa 80 Mitwirkenden auf der Bühne entführten mit Ausschnitten aus den Klassikern «Oklahoma», «My Fair Lady» oder «Les Misérables» in die Welt des Musicals.