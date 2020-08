Tourismus : Aida Cruises verschiebt Saisonbeginn auf November

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat den Beginn der Saison 2020/2021 wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben. Wie das Unternehmen am Freitag berichtete, soll das Programm nun am 1. November mit einer siebentägigen Reise der «Aidamar» rund um die Kanarischen Inseln aufgenommen werden. Sechs Tage später folge die «Aidaperla» ebenfalls auf den Kanaren. Für Mitte Dezember sei dann der Neustart im westlichen Mittelmeer mit der «Aidastella» geplant. Gleichzeitig solle die «Aidaprima» ihre Reise in den Vereinigten Arabischen Emiraten starten.

Avatar_prignitzer von dpa

28. August 2020, 09:46 Uhr