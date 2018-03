Umwelt : Aktion «Earth Hour»: Städte schalten am Samstag das Licht ab

von dpa

20. März 2018, 13:10 Uhr

Weltweit schalten Städte, Gemeinden, Unternehmen und auch Privatleute am Abend des 24. März für eine Stunde das Licht aus. Sie beteiligen sich an der Klimaschutzaktion «Earth Hour» der Umweltstiftung WWF. In Schwerin werde um 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung des Rathauses am Markt und des Schlosses abgeschaltet, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Im Nordosten beteiligen sich an der Aktion außerdem Wismar, Rostock, Greifswald, Anklam und Neubrandenburg. Bundesweit nahmen im Vorjahr mehr als 300 Städte teil. In Deutschland steht die Aktion in diesem Jahr unter dem Motto «Für einen lebendigen Planeten». Die WWF Earth Hour findet zum zwölften Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney.