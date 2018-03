Musik : Al Bano & Romina Power auf Abschieds-Tour in Deutschland

Ende dieses Jahres will der italienische Schlagerstar Al Bano seine jahrzehntelange Karriere beenden - zuvor gibt es noch einmal sechs Deutschland-Konzerte mit ihm und seiner Duett-Partnerin Romina Power. Der 74-Jährige und seine 66 Jahre alte Ex-Frau starten ihre Konzertreise am Sonntag (18. März) in Hamburg. Danach folgen bis zum 24. März Berlin, Rostock, Wetzlar, Stuttgart und Saarbrücken.

von dpa

18. März 2018, 08:52 Uhr

Ursprünglich wollten die beiden langjährigen Showstars, die von 1970 bis 1999 miteinander verheiratet waren, damit nur ihre Comeback-Tournee fortsetzen. Doch dann kündigte der Sänger an: «Am 31. Dezember 2018 höre ich auf zu singen.» Danach wolle er sich nur noch dem Winzer-Dasein widmen. Ihren Auftakt zum «Addio» in Deutschland feiern die beiden Italopop-Sänger in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle.

Als Duo Al Bano & Romina Power hatten sie Italien unter anderem 1976 beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten und waren in den 1980er Jahren mit Hits wie «Felicità», «Sempre Sempre» und «Sharazan» international bekannt geworden. 1999 folgte die Scheidung und ein Rosenkrieg. In den letzten Jahren näherten sich die beiden wieder an und feierten ihr musikalisches Comeback.