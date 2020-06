Museen : Albert-Speer-Ausstellung im HTM Peenemünde

Albert Speer war der Architekt im Nationalsozialismus und für das NS-Rüstungssystem und damit auch für das Raketenprogramm in Peenemünde verantwortlich. Nun widmet das Historisch-Technische Museum dem Kriegsverbrecher eine Sonderausstellung.

09. Juni 2020, 12:14 Uhr

Das Historisch-Technische Museum Peenemünde (HTM) auf der Insel Usedom zeigt seit Dienstag die Sonderausstellung «Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit». Die Ausstellung des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände Nürnberg ist bis zum 30. August geplant.

Der Architekt Speer (1905-1981) war laut HTM ein Haupttäter des nationalsozialistischen Regimes und beteiligt an der Judenverfolgung und an Verbrechen in den Konzentrationslagern. Er war bestimmend für die Architektur im Nationalsozialismus und war außerdem Organisator des NS-Rüstungssystems und damit auch des Raketenprogramms in Peenemünde. Als Rüstungsminister trug er die Verantwortung für das in der Kriegswirtschaft übliche Zwangsarbeitersystem. Er war mehrmals bei Teststarts in Peenemünde dabei. Laut HTM trug Speer wesentlich zur Verlängerung des Krieges bei und wurde mitschuldig an den vielen Toten im letzten Kriegsjahr.

In der Nachkriegszeit leugnete er seine Verantwortung. Er wurde als Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Haft verurteilt, die er auch absaß. In der Sonderausstellung werden dem HTM zufolge den (Selbst)Inszenierungen Speers historische Fakten wie Dokumente, Fotos und Stellungnahmen heutiger Historiker gegenübergestellt.

Das Historisch-Technische Museum hat sein Domizil in den ehemaligen Versuchsanstalten Peenemünde, dem zwischen 1936 und 1945 größten militärischen Forschungszentrum Europas. Dort arbeiteten bis zu 12 000 Menschen gleichzeitig an neuartigen Waffensystemen, die als «Vergeltungswaffen» im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden.