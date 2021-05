Gesundheit : Alle Landkreise bei Sieben-Tage-Inzidenz unter 100

Erstmals seit vielen Wochen sind am Freitag alle Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter die wichtige Marke von 100 gefallen.

Rostock | Das geht aus dem aktuellen Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor. Unter dem Wert von 100 gilt die Bundesnotbremse nicht mehr, die unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen vorsieht. Am niedrigsten war die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag in Vorpommern-Rügen mit 26,7, gefo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.