Soziales : Alleinerziehende bekommen länger Unterhalt vom Staat

Schwerin (dpa/mv) - Viele Alleinerziehender werden künftig finanziell besser dastehen. Wenn ein Elternteil keinen Unterhalt zahlt, erhalten sie einen Unterhaltsvorschuss vom Staat, bis ihre Kinder 18 Jahre alt sind. Die bisherige Höchstbezugsdauer von sechs Jahren wurde aufgehoben, wie Sozial-Staatssekretär Nikolaus Voss am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Reform des Unterhaltsvorschusses trat am 17. August in Kraft.