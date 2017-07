Landtag : Altersarmut: Linke fordern Solidarrente von 1050 Euro

Die oppositionelle Linken haben der Regierungspartei SPD Wortbruch in der Rentenpolitik vorgeworfen. Das SPD-Versprechen, Rentengerechtigkeit herzustellen, habe sich als «heiße Luft» erwiesen, sagte der Linken-Abgeordnete Torsten Koplin am Freitag im Landtag in Schwerin. «Nicht nur die Rentenangleichung Ost an West ist längst überfällig. Zudem muss das Rentenniveau wieder auf mindestens 53 Prozent angehoben und eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro eingeführt werden», forderte Koplin und zitierte damit aus einem Antrag seiner Fraktion, der aber keine Mehrheit fand.