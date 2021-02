Handel : Am Montag öffnen Friseure und Gartencenter

Es sind erste kleine Schritte raus aus dem Lockdown. Friseure und Kosmetiker dürfen wieder Kunden empfangen, Gartencenter öffnen. Doch steigende Fallzahlen trüben die Freude. Ministerpräsidentin Schwesig geht mit klaren Forderungen in den nächsten Bund-Länder-Gipfel.

Schwerin | Das unkontrollierte Haarewachsen hat eine Ende. Von diesem Montag an dürfen Friseure in Mecklenburg-Vorpommern ihren Kunden wieder die Haare schneiden. Zudem können in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 und darunter auch Kosmetiker, Fußpfleg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.