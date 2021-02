Handel : Amazon in Neubrandenburg: Drei Verteilzentren im Nordosten

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon baut in Mecklenburg-Vorpommern drei neue Verteilzentren: Unweit von Rostock, in Schwerin und in Neubrandenburg.

Neubrandenburg | Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll noch 2021 ein knapp 10 000 Quadratmeter großes Lager in Neubrandenburg öffnen, wo bis zu 180 Leute Arbeit finden. In Dummerstorf bei Rostock wird bereits gebaut. In Schwerin soll 2022 gebaut werden. Dort r...

