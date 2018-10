Bau : An Autobahn 19 entsteht neuer Rastplatz

von dpa

29. Oktober 2018, 11:25 Uhr

An der Autobahn 19 nahe Linstow (Landkreis Rostock) soll ein neuer Rastplatz gebaut werden. Die Bauarbeiten für den Platz «Kiether Berg» werden in diesen Tagen beginnen und etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, teilte das Verkehrsministerium in Schwerin am Montag mit. Für etwa vier Millionen Euro sollen in jeder Fahrtrichtung Stellplätze für Autos und Lkw sowie Sanitäranlagen entstehen. Die Kosten übernehme der Bund. Mit der Anlage solle es vor allem Kraftfahrern erleichtert werden, die vorgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten. Täglich werde die Strecke in jede Richtung von 15 000 Fahrzeugen befahren, davon 2000 Lkw.