Kriminalität : An der Seenplatte gestohlene Jacht bei Berlin wiedergefunden

Die Polizei in Brandenburg hat eine bereits 2011 bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlene Jacht gefunden. Gegen den 35 Jahre alten Schiffsführer, der aus Rostock kommt, wird wegen Verdachts der Hehlerei ermittelt, wie Polizeisprecherinnen am Mittwoch in Neuruppin und Neubrandenburg erklärten. Die etwa zehn Meter lange Jacht «White Dream» war im Oktober 2011 im Hafen Buchholz bei Röbel verschwunden. Wasserschutzpolizisten hatten den 35-Jährigen am vergangenen Wochenende auf der Havel-Oder-Wasserstraße in Oranienburg bei Berlin kontrolliert, erklärte die Sprecherin.

von dpa

02. Mai 2018, 11:13 Uhr

Das Freizeitschiff vom Typ Bayliner 2855 habe verfälschte Nummern am Rumpf aufgewiesen. Zudem seien am Heckspiegel deutliche Veränderungen sichtbar gewesen und die sonst auf Innenbordmotoren üblichen Nummern fehlten komplett. Ein Sachverständiger bestätigte, dass die Rumpfnummer verändert worden war.

Das Freizeitschiff mit Zulassung des Wasser- und Schifffahrtsamtes Lauenburg, das für die Müritz-Elde-Wasserstraße als Wasserstraße des Bundes zuständig ist, wurde beschlagnahmt und die Versicherung benachrichtigt. Das Schiff hatte schon vor dem Diebstahl den Namen «White Dream». Als Heimathafen sei inzwischen Caputh bei Potsdam angegeben worden. Buchholz liegt an der Landesgrenze zu Brandenburg und die Müritz-Havel-Wasserstraße führt bis nach Berlin.