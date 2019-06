Tarife : Angebot bei Tarifgesprächen im Groß- und Außenhandel

In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel in Mecklenburg-Vorpommern hat die Arbeitgeberseite am Freitag ein Angebot vorgelegt. Danach sollen zum Mai dieses Jahres für die rund 15 000 Beschäftigten die Löhne und Gehälter sowie die Ausbildungsvergütungen um 2,0 Prozent und im Jahr darauf noch einmal um 1,0 Prozent steigen, teilte der Norddeutsche Unternehmensverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung (AGA) nach dem Ende der Verhandlungen in Kuhs bei Güstrow mit. Die Gewerkschaft Verdi fordert dagegen bei einer einjährigen Laufzeit die Erhöhung der Löhne und Gehälter um einen Euro pro Stunde und die Anhebung der Ausbildungsvergütungen auf bis zu 1000 Euro pro Monat. Am 11. Juli wollen sich die Tarifparteien in Kuhs erneut treffen.

von dpa

07. Juni 2019, 14:05 Uhr

«Die Konjunktur in Mecklenburg-Vorpommern verschlechtert sich zusehends. Das heute vorgelegte Angebot spiegelt die finanziellen Möglichkeiten der Unternehmen wider», sagte Volker Hepke von der AGA-Tarifkommission. Er bezeichnete die Verdi-Forderung als überzogen. Gleichzeitig widerspreche die geforderte einjährige Laufzeit der notwendigen Planungssicherheit für die Unternehmen.

Dagegen bezeichnete Verdi-Verhandlungsführer Matthias Baumgart das Arbeitgeber-Angebot als nicht zufriedenstellend, da es einen realen Einkommensverlust bedeute. Gleichzeitig würden bei der Forderung nach einer Stundenlohnerhöhung die unteren Einkommensgruppen bevorzugt.