Freizeit : Angellimit Thema bei Konferenz des Landesanglerverbandes

Die Fangbegrenzungen für den Dorsch in der Ostsee und der zur Plage gewordene Kormoran sorgen unter Anglern in Mecklenburg-Vorpommern für Diskussionen. Diese Themen stehen auch auf der Tagesordnung der Delegiertenkonferenz des Landesanglerverbandes am Samstag in Linstow (Landkreis Rostock). Rund 150 Delegierte und 50 Gäste werden erwartet.