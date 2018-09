Notfälle : Angler entdeckt Wasserleiche in der Warnow

von dpa

19. September 2018, 19:25 Uhr

Ein Angler hat am Mittwoch in Rostock in der Warnow einen Toten entdeckt. Es handele sich um einen 53-jährigen Mann, der laut seinem Armband zuletzt in der Südstadtklinik gewesen sei, bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht von «SVZ.de». Die Hintergründe seines Todes seien noch unklar, die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Dem Bericht zufolge hat der Angler die Leiche auf Höhe Groß Klein im Schilfgürtel gefunden.