Regierung : Anhaltender Beifall für Sellering vom SPD-Landesvorstand

In Güstrow hat am Mittwochabend die Sitzung des SPD-Landesvorstands und -Parteirats begonnen. Dort sollen die Details des anstehenden Wechsels an der Partei- und Regierungsspitze geklärt werden. Dabei wurden der scheidende Ministerpräsident Erwin Sellering und seine designierte Nachfolgerin Manuela Schwesig mit lang anhaltendem Beifall der rund 50 Genossen begrüßt. Zuvor hatte der Vorstand in kleinem Kreis getagt. Sellering hatte am Dienstag seinen Rückzug aus allen Ämtern wegen einer Krebserkrankung bekanntgegeben.