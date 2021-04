Kommunen : Anklam bekommt zehn Millionen Euro für neue Schwimmhalle

Die Stadt Anklam (Vorpommern-Greifswald) kann ihre neue Schwimmhalle mit einer kräftigen Millionenhilfe des Landes zu Ende bauen.

Anklam | Wie das Schweriner Bauministerium am Mittwoch mitteilte, erhält die Stadt an der Peene rund zehn Millionen Euro, was 90 Prozent der Gesamtkosten sind. Den entsprechenden Bescheid werde Landesbauminister Christian Pegel (SPD) an diesem Donnerstag übergeben. Die neue Halle, die Ende 2021 fertig sein soll, ist ein Niedrigenergie-Bad mit acht Bahnen in ei...

