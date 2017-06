Unfälle : Anklamer Polizei sucht Unfallfahrer: Opfer in Lebensgefahr

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Mittwoch bei Stretense (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwebt ein 74-Jähriger weiter in Lebensgefahr. Die Suche nach dem Unfallverursacher blieb zunächst erfolglos, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Der Mann soll auf der Bundesstraße 197 auf der falschen Straßenseite gefahren sein. Dadurch sei ein 61-jähriger Autofahrer gezwungen worden sein, nach links auszuweichen und frontal mit dem Kleinwagen gegen einen Baum geprallt.