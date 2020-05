Fußball : «Anmaßend»: HFC-Präsident kontert Kritik aus Rostock

Präsident Jens Rauschenbach vom Hallescher FC wehrt sich gegen Äußerungen von Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien, wonach ein Saisonabbruch in der 3. Fußball-Liga mit Unterstützung der Politik durchgesetzt werden soll. «Eine in allen Bundesländern bestehende Verfügungslage der Politik so zu interpretieren, ist anmaßend. Wir halten uns an die Vorgaben der Behörden und lassen uns nicht provozieren», sagte Rauschenbach der «Bild»-Zeitung (Freitag). Marien hatte zuvor im «NDR» erklärt, dass «der Klassenerhalt politisch gesichert werden soll».

Avatar_prignitzer von dpa

08. Mai 2020, 10:48 Uhr

In den Ländern Thüringen (bis 25. Mai) und Sachsen-Anhalt (bis 27. Mai) ist bis zum Ende des Monats sämtlicher Wettkampfbetrieb untersagt. «Fußball bleibt eben ein Sport, mit hohem Kontaktpotenzial. Auch vor diesem Hintergrund halte ich einen Spielbetrieb in der 3. Liga bis 30. Juni für nicht realistisch», sagte Thüringens Sportminister Helmut Holter.

Magdeburgs Geschäftsführer Mario Kallnik erklärte, dass er die Kritik vom FC Hansa in Teilen nachvollziehen kann. «Für sie ist der Aufstieg drin», sagte Kallnik der «Bild». Der 1. FCM gehört zu den Clubs, die einen Saisonabbruch befürworten, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Kallnik verwies unter anderem auf das Hygiene-Konzept des DFB, das für seinen Verein nicht umsetzbar sei: «Wir haben das mal durchgerechnet: Geisterspiele und verschärfte Vorbeugemaßnahmen würden uns 752 000 Euro kosten.»