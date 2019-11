Religion : Anmeldefrist für Bibelwettbewerb verlängert

Für den Bibelwettbewerb 2020 haben die Veranstalter die Anmeldefrist bis zum Jahresende verlängert. Mehr als 100 Schüler wollen bislang an der achten Ausgabe des Wettbewerbs teilnehmen, wie das Justizministerium, das für Kirchenangelegenheiten zuständig ist, und der Arbeitskreis Bibelwettbewerb in Schwerin mitteilten. Am siebten Wettbewerb (2017) hatten sich rund 600 Schüler beteiligt, drei Jahre zuvor waren es etwa 700.

Avatar_prignitzer von dpa

24. November 2019, 09:58 Uhr

Erfahrungsgemäß kommen kurz vor Ende der Anmeldefrist noch viele Bewerber hinzu, wie es hieß. Ursprünglich sollte für den aktuellen Wettbewerb am 30. November Schluss ein, nun ist noch bis 31. Dezember 2019 Zeit. «Damit wird einem mehrfach geäußerten Wunsch nach mehr Bedenkzeit für die Teilnahme Rechnung getragen», hieß es in der Mitteilung.

Das Wettbewerbsmotto «Aufsteh'n. Losgeh'n. Was bewegen.» sei sehr zukunftsweisend, betonte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU), Schirmherrin des Wettbewerbs. «Nach dem Aufstehen, losgehen und unser Leben bewegen. Wir brauchen diesen Optimismus, um auch morgen noch neue Herausforderungen anpacken zu können.» Die Bibel gebe dazu noch immer wertvolle Gedankenanstöße.

Schüler können einzeln oder in Gruppen ihre Beiträge anfertigen, die Frist für deren Abgabe wurde bis zum 28. Februar 2020 verlängert. Das Finale mit der Preisverleihung ist am 4. Mai 2020 in Neubrandenburg.