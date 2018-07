Fußball : Anstieg von Straftaten bei Heimspielen von Hansa Rostock

von dpa

25. Juli 2018, 08:32 Uhr

Bei den 19 Heimspielen des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock sind vergangene Saison 99 Straftaten und damit sieben mehr als in der vorherigen Saison begangen worden. Zudem sei es im Zusammenhang mit dem Pokalspiel gegen Hertha BSC Berlin zu 18 Straftaten gekommen, teilte das Innenministerium mit. In der Saison 2015/16 seien wie zuvor 92 Straftaten bei Heimspielen registriert worden. Damit ist zwar ein leichter Anstieg zu verzeichnen, doch eine weitere Saison zuvor habe die Zahl noch bei 139 gelegen. Am ersten Liga-Spieltag der neuen Saison gastieren die Hanseaten am Sonntag bei Aufsteiger Energie Cottbus.